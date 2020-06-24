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الرئيس العراقى ووزير الخارجية الأردنى يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

التقى الرئيس العراقي برهم صالح ،في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء،  بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الذي يقوم بزيارة رسمية للعراق، لبحث  الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وسبل تنسيق مواقف البلدين لتخفيف حدة الأزمات في المنطقة.

 

 

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وبحسب وكالة أنباء "واس"، فقد أكد الرئيس صالح -وفق بيان صحفي رئاسي- أهمية تعزيز المشتركات والروابط بين البلدين، معرباً عن تطلع بلاده لبناء علاقات متطورة مع الأردن.

 

بدوره أكد وزير الخارجية الأردني عزم بلاده على توسيع آفاق التعاون البنّاء مع العراق في مختلف الصُّعد بما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والاستقرار.

 

 

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