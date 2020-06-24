شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن التوافق مع صندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ابراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى التوافق مع صندوق النقد الدولى على برنامج اقتصادى يتمثل في برنامج إصلاح مؤسسي على الصعيد الكلي، بهدف إزالة التشوهات في الاقتصاد.

وقال البدوي، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، إن البرنامج جاء نتيجة مفاوضات استمرت لاسبوعين، موضحا أنه بتطبيق السودان لهذا البرنامج سيتم تقديم منح لدعم الموازنة ودعم عملية الاصلاح والتنمية في السودان، حيث ستتاح للسودان منحة سنوية تقدر بمليار دولار، على أن تصحبها استثمارات بدعم من مؤسسات ومنظمات دولية.

وأضاف أن تطبيق هذا البرنامج ستكون له تبعات، تشمل ترشيد الدعم السلعي، وترشيد الانفاق، متوقعا حدوث تحقيق استقرار في سعر الصرف وخفض التضخم.

وتوقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الحصول على دعم مقدر من مؤتمر "شركاء السودان"، المقرر عقده عن بُعد غدا، بتنظيم من ألمانيا، موضحا أن السودان لم يطلب مبلغا محددا من الشركاء، ولكن المؤشرات تؤكد أن السودان سيحصل على دعم مقدر يمكن أن يساهم في تثبيت الموازنة وتحقيق استقرار في سعر الصرف.

وقال البدوي إن الدعم يمكن أن يسهم أيضا في تنفيذ الدعم النقدي المباشر للمحتاجين، حيث إن تمويله بالكامل يتم من شركاء السودان، وهو برنامج من أهم ملامح الحكومة الانتقالية وسيعيد بناء العقد الاجتماعي في إطار علاقة مباشرة بين الحكومة والمواطن.