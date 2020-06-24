شكرا لقرائتكم خبر عن «أوصيك بتقوى الله».. قصة مؤثرة لمريض في السبعين من عمره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قصة مؤثرة لمريض في السبعين من عمره يعاني من أمراض مزمنة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “من المواقف التي لا أنساها، دخلتُ على رجل مريض في السبعين من عمره لديه قصور كلوي وسكري وضعف قلب وكسور في الحوض بعد سقوطه وبعد أن فحصتُه وأخبرتُه بالخطة العلاجية، سألتُه: توصيني بشي؟ فيه شي أقدر أساعدك عليه؟”.

وأضاف الدكتور النمر: “كان ردّه ثلاث كلمات فقط لم يُزِد عليها.. أوصيك بتقوى الله”.