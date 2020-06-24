شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. وفاة فتاة إثر سقوطها في خزان مياه بمخطط الفيحاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، حادث وفاة فتاة إثر سقوطها داخل خزان مياه في مخطط الفيحاء بالعاصمة المقدسة. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) أن عدم أخذ الحيطة والحذر تسبب في سقوط فتاة داخل خزان مياه في مخطط الفيحاء بالعاصمة المقدسة مما أدى لوفاتها، فيما باشرت الجهات المختصة الحالة على الفور.

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