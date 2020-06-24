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استطلاع «كلنا مسؤول».. هل البيئة المنزلية مناسبة للعمل عن بعد؟

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع «كلنا مسؤول».. هل البيئة المنزلية مناسبة للعمل عن بعد؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجرى برنامج “كلنا مسؤول” المذاع على قناة استطلاع رأي بعنوان “هل البيئة المنزلية مناسبة للعمل عن بعد؟”.

وتباينت ردود الأفعال، إلا أن الآراء المؤيدة كانت أكثر بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس المتسجد، وفرض تدابير وإجراءات احترازية.

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وقال البعض إن بعض الأعمال قد تصلح للعمل من المنزل والبعض الآخر يتطلب متابعة من الميدان وبالتالي لا يصلح معه العمل من المنزل.

والبعض الآخر أيد فكرة العمل عن بعد من المنزل أونلاين، بسبب ظروف الوضع الحالي وانتشار فيروس كورونا، فضلا عن توفر الإنترنت والهدوء والعزلة.

وكانت النساء الأكثر تأييدا للعمل عن بعد من المنزل، حيث أكدن أن العمل من المنزل أفضل كثيرا ويتيح للمرأة أن تجلس في بيتها وتراعي أولادها بالإضافة إلى عملها، وهذا أفضل من خروجها من المنزل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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