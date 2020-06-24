شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد التسجيل بمرحلة «رياض الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، تعميماً إلى جميع إداراتها في المناطق والمحافظات، ببدء تسجيل الأطفال بالروضات من يوم الاثنين 1441/11/15هـ، عبر حساب ولي الأمر في نظام “نور”، وتضمن التعميم اعمار الطلاب الذين سيتم قبولهم في الروضات على ٣ مستويات.

وأوضحت الوزارة، بأن قبول الأطفال في كل مستوى يكون وفقاً لتاريخ ميلاده، حيث يكون ‎المستوى الأول من مواليد 1438/1/13هـ إلى 1439/1/12هـ للروضات الأهلية والعالمية فقط، ‎بينما المستوى الثاني من 1437/1/13هـ إلى 1438/1/12هـ، ‎والمستوى الثالث من 1436/1/13هـ وحتى 1437/1/12هـ، ‎وسيكون القبول لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.

وكشفت التعليم، أن الأولوية في التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة للمستوى الثالث ثم الثاني، وفق الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.