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الأمم المتحدة والجامعة العربية تدعوان إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستوطنة اسرائيلية

دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد الأربعاء إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها "وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد الذي حددته اسرائيل لبدء التنفيذ المحتمل لخطط الضم في الأول من تموز/يوليو.

 

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