شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي» تستعد لطرح صكوك بـ 1.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أنه من المتوقع أن تطرح شركة موانئ دبي العالمية صكوكاً قيمتها 1.5 مليار دولار بسعر 6.125%.

وحددت الشركة السعر النهائي للصكوك بعد أن بدأت بتسويقها عند سعر استرشادي 6.625% في وقت سابق من يوم الأربعاء. والصكوك غير قابلة للاستدعاء قبل 5 سنوات ونصف السنة. كما أظهرت الوثيقة أن عوائـد الصكوك ستستخدم لأغراض عامة في الشركة بما فـي ذلك إعادة تمويل ديون. (رويترز)

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