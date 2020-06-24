«إن إم سي هيلث» تدرس بيع عيادات خصوبة بـ 500 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن مديري تشغيل شركة «إن إم سي هيلث» يدرسون بيع عيادات الخصوبة التابعة للشركة، وذلك في صفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 500 مليون دولار. وتم تعيين إداريين من شركة «ألفاريز أند مارسال» في أبريل الماضي للإشراف على «إن إم سي» بعد أشهر من مواجهتها مشاكل في مواردها المالية.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الإداريين أجروا محادثات مع البنوك بشأن الصفقة المحتملة قبل الإعلان عنها رسمياً، مضيفةً أن عياداتها في الإمارات ليست معروضة للبيع.