الجيش اليمني: خسائر "فادحة" في صفوف "أنصار الله" باشتباكات وسط اليمن... فيديو

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على "تويتر"، ‏عن قائد اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني، العميد ذياب القبلي، قوله إن "الجيش الوطني والمقاومة في جبهة قانية شمالي البيضاء، كبّدوا الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "الجيش والمقاومة مستعدون للتقدّم نحو استكمال تحرير محافظة البيضاء من الحوثيين، وإن شاء الله ستسمعون ما يسرّكم خلال الأيام القادمة".

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‏وأكد أن "معنويات الجيش الوطني ورجال المقاومة في أعلى مستوياتها، والعدو منهار ويولي الأدبار تحت الضربات".

في السياق، ذكر مركز إعلام الجيش اليمني أن "طيران التحالف دك تجمعات وآليات للحوثيين في جبهة قانية شمالي البيضاء".

وكان الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلين قبليين وغطاء جوي من التحالف، شن أمس الثلاثاء، هجوماً شمال البيضاء، لاستعادة منطقة قانية وسوقها وطريقاً يربطها بمحافظة مأرب، من قبضة جماعة الحوثيين، وذلك عقب ساعات من سيطرتها عليها، إلا أن الهجوم لم يحرز تقدماً يُذكر، حسبما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".