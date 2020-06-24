وقال المشري في مؤتمر صحفي اليوم، إن "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد''.
وأضاف "وفد القبائل الذي استقبله قيس سعيد سابقا لا يمثل القبائل الليبية".
وأوضح أن ''تصريحاتالرئيس التونسي عن دستور تكتبه القبائل أمر غير مقبول".
© AFP 2020 / FETHI BELAID
وأكد أن "السلطات القائمة في العاصمة طرابلس هي نتيجة لتوافق بين الأطراف الليبية بعد حوار استمر عام ونصف العام وليست قائمة على شرعية دولية".
وأشار إلى أنه ''من يريد مساعدة الليبيين فليساعدهم في إجراء الاستفتاء على الدستور''. وفقا لموقع قناة "نسمة" التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اقترح خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الاثنين في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الليبيين وضع دستور موقت، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2002. بحسب ما أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي.
وقال إن "السلطة القائمة في طرابلس تقوم على الشرعية الدولية، هي شرعية مؤقتة لا يمكن أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة وشرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي".
وأشار إلى أن "الدستور المؤقت الذي اقترحه يمكن وضعه من قبل زعماء القبائل".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق ترفض اقتراح رئيس تونس وضع دستور تكتبه القبائل: لسنا أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.