أوامر من السيسي بشأن سد النهضة وليبيا بعد اجتماع مهم مع كبار المسؤولين

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، اطلع السيسي خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، آخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
وأضاف البيان "وجه الرئيس المصري بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة".
Akhbarelyoum.com
وتابع "كما وجه السيسي بالاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن".
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وفي سياق آخر، اطلع السيسي أيضاً على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه سيادته باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.
وأكد السيسي على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل".
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