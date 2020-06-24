السيسي يقرر إعادة تشكيل مجالس وهيئات الإعلام في مصر

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وتم تعيين الإعلامي نشأت الديهي ضمن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى الإعلامية عزة مصطفى.
ودخلت الإعلامية ريهام السهلي إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي جمال عنايت، والمذيع عمرو عبد الحميد، والإعلامية هالة حشيش.
وجاء في الجريدة الرسمية: قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر وعضوية كلا من:
1- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة.
2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
4- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5- صالح عبدالسميع الصالحي - صحفي.
6- نشأت محمد محمد الديهي - إعلامي.
7- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.
وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.
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