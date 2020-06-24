اخبار الخليج

منظمة الصحة العالمية تدعم قرار السعودية

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وبحسب وكالة "رويترز" يرى غيبريسوس أن القرار السعودي، مناسب لما تشهده المرحلة الحالية من تفشٍ لمرض "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وقررت السلطات إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة.

ولاقى القرار السعودي ترحيبا وتأييدا من كافة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة العلماء المسلمين.

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وتجاوز عدد الإصابات بفيروس تسعة ملايين حالة في أنحاء العالم، اليوم الاثنين، في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.

وكانت الصين أعلنت عن أول إصابة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول واستغرق الأمر حتى منتصف مايو أيار لتسجيل 4.5 مليون حالة لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات بنحو 2.2 مليون حالة أو 25 بالمئة من إجمالي كل الإصابات المسجلة.

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