فلسطين تطالب بتحقيق دولي في "جريمتي قتل" عريقات والحلاق

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في استشهاد مواطنين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي مؤخرا.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات بالمنظمة، في بيان، إنها تطالب بتحقيق دولي في "جرائم القتل التي تنفذها إسرائيل عمدا وخارج إطار القانون ضد الفلسطينيين العزل".

وأشارت إلى واقعتي قتل الجيش الإسرائيلي للشابين أحمد مصطفى عريقات (27 عاما)، وإياد الحلاق (32 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة).

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وأكدت أن "استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأرضهم، هو نتيجة لحالة الإفلات من العقاب التي تستغلها إسرائيل".

والثلاثاء، استشهد عريقات إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتركه ينزف حتى الاستشهاد، ومنع طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم الإسعاف له، بحسب البيان.

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، استشهد الحلاق، وهو مريض بالتوحد، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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