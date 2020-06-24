كورونا.. وفاة في لبنان وإصابات بالصومال والأردن

عواصم عربية / الخليج 365

سجل لبنان، الأربعاء، وفاة واحدة بكورونا، فيما رصد الصومال 25 إصابة بالفيروس، والأردن 24، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بتسجيل وفاة، و22 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 5 مرضى.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1644، منها 33 وفاة، و1303 حالات تعاف.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة بكورونا، إضافة إلى 8 حالات تعاف.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.860، منها 837 حالة تعاف، فيما استقر عدد الوفيات عند 90.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 10 مرضى.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1071، منها 782 حالة تعاف، فيما استقر عدد الوفيات عند 9.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا 9 ملايين و422 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 481 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و92 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.