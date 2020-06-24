غزة.. "مسير كَشفي" رفضاً لخطة "الضم" الإسرائيلية

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365



شارك المئات من عناصر فرق الكشافة في قطاع غزة، الأربعاء، في "مسير كشفي" دعت له حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضاً لخطة "الضم" الإسرائيلية.



ويأتي المسير، ضمن الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي تنظمها الفصائل الفلسطينية تنديداً بمخطط "الضم" الإسرائيلي.



وجاب المشاركون شوارع مدينة غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات مناهضة لخطة الضم.



وقال إبراهيم مسعود، أحد قادة فرق الكشافة، إن رسالة المسير هي "الرفض لضم إسرائيل الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية لها، ورفض صفقة القرن الأمريكية".



وأضاف مسعود: "فرق الكشافة تقوم بواجبها ضمن فعاليات رفض الضم، من خلال مشاركة نحو 500 عضو من أعمار مختلفة، ليكملوا رسالة الرفض الشعبي".



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وحثّ مسعود الفصائل الفلسطينية على التوحّد من أجل إفشال مخطط "الضم"، مؤكداً استمرار الفعاليات الشعبية الرافضة في كل المحافظات والمدن الفلسطينية.

وفي وقت سابق الأربعاء، شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بوقفة احتجاجية، رفضاً لخطة "الضم"، تضامنا مع سكان وفلاحي المناطق الفلسطينية المستهدفة في الخطة لا سيما الأغوار الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ خطة "الضم" في أول يوليو/ تموز المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".

وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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