الأردن يطالب مجلس الأمن بمنع ضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

طالب الأردن مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بضرورة تحرك فاعل وعاجل، لمنع الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية.

جاء ذلك في بيان قدمه وزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى المجلس، في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية، التي عقدها اليوم على المستوى الوزاري.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت الخليج 365 نسخة منه، قال الصفدي: "جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر، بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي".

وأكد الوزير الأردني، حسب البيان، أن "قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل فرص السلام".

ودعا الصفدي "كل من يؤمن بالقانون الدولي، وكل من يريد السلام، إلى إعلان رفضه للضم والعمل على منعه".

كما طالب "بإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي اعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا، واستئناف مفاوضات مباشرة (بين الفلسطينيين وإسرائيل) لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية".

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وشدد الصفدي على أن "منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وفي سياق متصل تلقى عاهل الأردن اتصالا هاتفياً من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

ووفق بيان للديوان الملكي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أكد الملك عبد الله، على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتشهد المنطقة والعالم حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

واليوم طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس البرلمان العربي خلال جلسة افتراضية، "بدعوة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلي".

وكانت الرئاسة الفلسطينية هددت الاثنين، باتخاذ "قرارات قاسية ومهمة (لم تكشف عنها)، في حال نفذت إسرائيل مخطط الضم".

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