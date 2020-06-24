إندونيسيا تدعو "آسيان" لرفض خطة إسرائيل بضم أراض فلسطينية

جاكرتا/ الخليج 365

دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، الأربعاء، رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لدعم الحقوق الفلسطينية ورفض خطة إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية.

وقالت مرسودي في كلمة خلال اجتماع لآسيان عبر تقنية مؤتمرات الفيديو: "الخطة الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت أن "هذا الوضع سيضعف حل الدولتين وسيؤثر سلبا على الدبلوماسية وجهود السلام".

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من جهة أخرى، دعت مرسودي إلى تقديم الدعم للدول الأعضاء في الرابطة فيما يتعلق بأمن اللاجئين المسلمين من أراكان.

وسبق أن بعثت مرسودي برسالة إلى 30 من نظرائه في 10 يونيو/ حزيران الجاري، دعت فيها إلى رفض خطة إسرائيل ضم بعض مناطق الضفة الغربية من جانب واحد.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومة بلاده تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل.



وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.