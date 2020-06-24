كورونا.. 79 وفاة بالعراق و 8 في الجزائر

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن العراق، الأربعاء، تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت الجزائر 8 حالات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل ألفين و200 إصابة بالفيروس، تمثل أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ اكتشاف كورونا بالبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و702، منها ألف و330 وفاة، و16 ألفا و814 حالة شفاء.

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وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و171 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 118 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و248، منها 869 وفاة، و8 آلاف و792 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا 9 ملايين و411 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 481 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و84 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.