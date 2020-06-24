السودان يستقبل ثاني طائرة أوروبية لـ"مساعدات كورونا"

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



استقبل السودان، الأربعاء، ثاني طائرة تحمل مساعدات صحية وفريق دعم طبي، ضمن جسر جوي أوروبي، لدعم البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا.



وأفادت وكالة الأنباء السودانية (حكومية)، بأن مفوض الشؤون الإنسانية وإدارات الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارزيتش، ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي، رافقوا شحنة تتضمن مساعدات طبية، وطاقما طبيا، لدعم السودان في مواجهة فيروس كورونا.

وكان في استقبال شحنة المساعدات، في مطار الخرطوم، كل من وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله ووزير الصحة أكرم على التوم، وعدد من المسؤولين الحكوميين إلى جانب عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي بالسودان.

وقال وزير الصحة على التوم، إن المساعدات الأوروبية تتضمن ألبسة واقية ومعدات للكادر الطبي والمتطوعين.



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وأضاف أن هذا الدعم هو استئناف وبداية لمجهودات ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي لبلاده، وفق ذات المصدر.



وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، استقبل السودان، أول طائرة مساعدات طبية، ضمن جسر جوي أوروبي.



وتأتي المساعدات الأوروبية بالتزامن مع تحذيرات محلية ودولية من انهيار القطاع الصحي بالسودان في ظل تفشي الفيروس، لعدم توافر أدوات الحماية والوقاية، ما أدى إلى إصابة طواقم طبية.



وحتى عصر الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 8 آلاف و889، بينها 548 وفاة، و3 آلاف و699 حالة تعافٍ.

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