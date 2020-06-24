باشاغا يبحث مع وزير إيطالي مستجدات الأوضاع بليبيا

طرابلس /وليد عبد الله / الخليج 365-

أعلن وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الأربعاء، التباحث مع إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع في بلاده، ومساهمتها في كشف الألغام التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان لـ"باشاغا"، عقب لقائه بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، وزير خارجية إيطاليا لويدجي دي مايو، بحضور نظيره الليبي، محمد سيالة.

وفق البيان بحث باشاغا ووزير خارجية إيطاليا "آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وملف الهجرة غير النظامية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة".

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وأعرب الوزير الإيطالي عن "تعازيه للضحايا الذين قضوا جراء الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر خلال اعتدائها على العاصمة طرابلس".

وأثنى باشاغا على "مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام التي قامت المليشيا المعتدية بزرعها في المناطق السكنية".

وفي 10 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت لجنة حكومية ليبية، الأربعاء، سقوط 27 قتيلا و40 جريحا ، جراء ألغام أرضية زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، قبل طردها من العاصمة طرابلس (غرب).

وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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