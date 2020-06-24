السودان.. تعليق رحلات إعادة العالقين "جوا" بشكل مؤقت

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن السودان، الأربعاء، وقف الرحلات الجوية المعنية بعودة مواطنيه العالقين مؤقتا، لتمكين وزارة الصحة من إتمام فحوصات يروس كورونا، لمن وصل منهم البلاد.

وقال مدير سلطة الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، "تم توقيف رحلات العالقين حتى يتسنى لوزارة الصحة إكمال الفحوصات المتراكمة للعالقين"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف أن "فحوصات العالقين، كانت أكبر من طاقة المعامل الموجودة في العاصمة االخرطوم".

وأشار إلى "استئناف جدول الرحلات قريبا بعد فراغ المعامل من فحص عينات العالقين الذين وصلوا البلاد"، دون تحديد موعد.

ومنذ الأحد، عاد 952 سودانيا عالقا بالخارج جراء تداعيات فيروس كورونا، بحسب السلطات.

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ولم يوضح المصدر هل سينطبق هذا الوقف المؤقت على رحلات العالقين برا وبحرا أم لا.

وتقدر السلطات عدد مواطنيها العالقين حول العالم بأكثر من 10 آلاف، بحسب إحصائية أشار إليها وزير الصحة أكرم على التوم، في 23 مايو/آيار الماضي.

ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، أغلقت الخرطوم كافة المطارات في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

وأعلنت الحكومة السودانية، تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 28 يونيو/ حزيران الجاري.

وحتى الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان، 8 آلاف و889، بينها 548 وفاة، و3 آلاف و699 حالة تعافٍ.

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