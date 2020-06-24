بومبيو: قرار ضم أجزاء من "الضفة" يخص إسرائيل

واشنطن/ الخليج 365



قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية "قرار يخص الإسرائيليين".



جاء ذلك في إفادة صحفية لـ"بومبيو" من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



وأوضح بالقول: "الأمر متروك لإسرائيل لاتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقا لما تعهد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".



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وأضاف أنّ توسيع السيادة الإسرائيلية قرار "يتخذه الإسرائيليون".



ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها نتنياهو قبل بدء عملية ضم أجزاء من الضفة، بدأ مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مناقشات حول ما إذا كان سيتم منح نتنياهو الضوء الأخضر لبدء عملية الضم، وهي الخطوة التي يدينها الفلسطينيون وبلدان عربية وإسلامية.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومة بلاده تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل.



وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

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