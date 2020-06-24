شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز وضع العسل على أصابع القدمين للتداوي؟.. «المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم، أن التداول بالعسل لا حرج فيه.

جاء ذلك ردا على سؤال جاء فيه: “شخص لديه فطريات بين أصابعه خصوصاً أصابع القدمين، هل له أن يضع للتداوي العسل عليها؟.

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وقال الشيخ المصلح إن التداوي بالأطعمة لا بأس به إذا كان في ذلك منفعة، فالتداوي بالعسل في الجروح مثلا سواء أكانت في أعلى البدن أو أسفله، أو بين أصابعه كما ورد في السؤال لا حرج فيه، وليس ذلك مما يمنع لقول الله تعالى {يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ}، ولم تحدد الآية وجه الاستشفاء هل هو بالشرب أم بغيره.

وأضاف الشيخ خالد المصلح: “أن الاشتفاء بالعسل في المواضع التي ذكرها السائل بين الأقدام ونحو ذلك لا حرج فيه، وليس في هذا امتهان للنعمة لأن هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى من أجل انتفاع الناس به”.