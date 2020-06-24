«النقل» تنفذ حملة رقابة على نشاط توجيه المركبات بالرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأمن العام، حملة رقابية مشتركة على نشاط توجيه المركبات بمدينة الرياض. Advertisements وأوضحت هيئة النقل، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أن هذه الحملة الرقابة، تأتي للحد من مخالفات توطين النشاط، ومخالفات عدم الإلتزام بالبروتوكولات الوقائية والاشتراطات التنظيمية”.

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