استمرار ارتفاع درجة الحرارة في جدة لمدة يومين وأكثر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة والتي تكون متمثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بشأن التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في جدة في المملكة العربية السعودية ويكون ذلك مع وجود رياح نشطة والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة.



ونبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة والتي تكون متمثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات ويكون ذلك من خلال تقرير قامت بنشره اليوم بشأن وجود نشاط للرياح السطحية وتدني لمدى الرؤية.

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ويتم ذلك مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تصل إلى 48 درجة وأكثر أيضا على محافظات جدة والليث والكامل وبحره وخليص ورابغ حيث تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

فيما أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة والتي تكون متمثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بأن حالة ارتفاع درجة الحرارة ستكون مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء أما بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة يوجد ارتفاع في درجات الحرارة مع نشاط للرياح السطحية وأتربة مثيرة.

ويكون ذلك مع تدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع وبينت حيث تبدأ ارتفاع درجة الحرار بدء من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

كما يتم ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف والرياض والقصيم وحائل وطول الساحل الغربي بينما تكون السماء غائمة بشكل جزئي مع اصطحاب سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.