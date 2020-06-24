"الفوضى الخلاقة في الخليج"... ضجة بعد ظهور تسريبات جديدة للقذافي

تداول عدد من الحسابات والقنوات الفضائية الخليجية، التسجيل الجديد المسرب، الذي يتحدث فيه القذافي مع حاكم المطيري، رئيس حزب "الأمة" الكويتي وأستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت، الذي يعيش حاليا في تركيا.
ويظهر في مقطع الفيديو العقيد الليبي الراحل والمطيري وهما يتجاذبان أطراف الحديث، ويتفقان على ضرورة استغلال "الفوضى الخلاقة" لإحداث تغيير كبير في الخليج وقياداته.
ووعد القذافي حاكم المطيري، في التسجيل المسرب بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.
وشن عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل هجوما على حاكم المطيري، واتهموه بالتآمر على حكام الخليج، رغم هجوم السابق على القذافي ووصفه بأنه "عذب كل الشعب الليبي".
وانتشرت في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل تسريبات عديدة للقذافي مع مسؤولين عرب وخليجيين تحديدا، ولكن لم يتسن لأي جهة التأكد من صحة تلك التسجيلات.
وقتل القذافي في عام 2011، بعد احتجاجات تحولت إلى حرب أهلية تدخل فيها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولا تزال تعاني ليبيا من عدم الاستقرار حتى الآن.
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