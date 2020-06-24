الرئيس التونسي: لم يتجرأ أحد أن يطلب مني وضع قواعد عسكرية أجنبية في تونس

وأضاف سعيد في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الفرنسية، "لم يتجرأ أحد على أن يطلب مني شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية على خلفية النزاع الليبي".

© AFP 2020 / FETHI BELAID

وأشار إلى أن "تقسيم ليبيا مرفوض، وقد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى وهذا خطر على تونس والجزائر".

وتابع "أعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون لنا موقف واحد".

وأوضح أنه "يمكن أن يكون هناك موقف مغاربي مشترك بشأن ليبيا، معتبرا أن المبادرة قد تكون صادرة عن دول المغرب العربي لأنها المعنية بالأساس".

Advertisements

وأكد أن "تونس أول دولة معنية بالوضع الليبي بالنظر لانعكاسات الوضع على اقتصاد تونس وأمنها".

وأردف "يجب البحث عن شرعية جديدة في ليبيا تنطلق من الداخل الليبي تقوم على المشروعية الانتخابية".

وشدد أن "الحل لا يكون إلا ليبيا ليبيا"، لافتا إلى أنه "يرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا من أية جهة، والشعب الليبي وحده صاحب السيادة".