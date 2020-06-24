بعد إصابة النواب... العراق يعلن إصابة مسؤول كبير بكورونا

كما أكد قائممقام محافظة السليمانية، آوات محمد، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا، وحجره نفسه داخل منزله.

وقال محمد لشبكة "رووداو" الإعلامية، إنه "أصيب بفيروس كورونا منذ 10 أيام، ووضعه الصحي مستقر الآن، حيث أنه لا يزال في الحجر المنزلي".

وأشار، إلى أنه "وبسبب اختلاطه الكبير بالمواطنين، أصيب كأي مواطنٍ آخر بفيروس كورونا، وقد حجر نفسه في منزله حتى لا ينقل العدوى لغيره".

يذكر أنه بالإضافة لإصابة آوات محمد، قائممقام وسط السليمانية بفيروس كورونا، فقد أصيب كل من نائب مدير عام صحة السليمانية هيرش سليم، والمتحدث باسم صحة السليمانية ياد النقشبندي، ومدير مشفى شار أوميد علي، ومدير مستشفى علي ناجي التابعة لمحافظة السليمانية سرخيل آراس.

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن البلاد في طريقها للدخول في مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: "شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.