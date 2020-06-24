"العدالة والتنمية" التركي يدين إزالة إسرائيل شعار "تيكا" بالقدس

أنقرة/ الخليج 365

أدان الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إزالة السلطات الإسرائيلية لشعار الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، من المقبرة اليوسفية الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية.

وقال جليك في تغريدة على تويتر، إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، تعتبر استفزازا صريحا لتركيا.

وتابع قائلا: "لن تتمكن إسرائيل من طمس الآثار الإسلامية عبر إزالة اللوحات، فروح تلك الآثار منقوشة على الأحجار والتراب".

وأردف: "تيكا تمثل دعوات تركيا للسلام، وتبذل جهودا في كافة أصقاع الأرض لإعلاء القيم الإنسانية، وتقوم بفعالياتها بكل شفافية".

وفي وقت سابق اليوم، أقدمت الشرطة الإسرائيلية، على هدم "شاهد" على تبرع تركيا، لتمويل المقبرة اليوسفية الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية.

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ووصلت قوات من الشرطة، يرافقها طاقم من البلدية الإسرائيلية بالقدس، إلى المقبرة الأشهر في مدينة القدس الشرقية واستخدمت معولا لهدم حجر، عليه شعار الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

ولم تبرر الشرطة أو البلدية أسباب هذه الخطوة، ولكنها تأتي في ذروة تحريض يميني، على أنشطة تركيا الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.

وقال مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بمدينة القدس، إن الحجر الذي تم هدمه هو "إعلان وتعبير عن امتنان أهل القدس لتركيا على تمويل ترميم المقبرة".

وأضاف أبو زهرة لوكالة الخليج 365 "تمت أعمال الترميم في العام 2008، وقد تم الحصول على جميع الرخص اللازمة لأعمال الترميم وتم توثيق التبرعات التي تم الحصول عليها، من أجل أعمال الترميم، وتركيا ممثلة بوكالة (تيكا) كانت المساهم الأكبر في تمويل عملية الترميم هذه".

والمقبرة اليوسفية، ملاصقة لسور البلدة القديمة في القدس، ويعود تاريخها لمئات السنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.