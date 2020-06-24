اتفاق عراقي أردني على التعاون في مكافحة الإرهاب

بغداد/علي جواد/ الخليج 365
أعلن وزيرا الخارجية، العراقي فؤاد حسين، والأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، الاتفاق على التعاون في مجالات بينها مكافحة الإرهاب.
وقال فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد أنه بحث مع الصفدي "التعاون في المجال الأمني والاقتصاد والصحة، وتوسيع العلاقات الثنائية".
وفي المؤتمر ذاته، أضاف الصفدي الذي وصل اليوم إلى العراق: "اتفقنا على التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والتجارة ومكافحة الإرهاب"، دون تفاصيل عن طبيعة ذلك التعاون.
في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقاء اليوم مع الصفدي، التعاون في المجالات الاقتصادية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعد زيارة الصفدي، غير محددة المدة للعراق، الثانية منذ مطلع العام.
وفي يناير/كانون الثاني، زار الصفدي بغداد في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
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