الخرطوم تأمل دعم "أصدقاء السودان" لسد عجز الموازنة

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365



توقع وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، الأربعاء، حصول بلاده على دعم مالي من مؤتمر "أصدقاء السودان" الذي ينطلق الخميس افتراضيا، وتستضيفه العاصمة الألمانية برلين.



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده البدوي بالخرطوم، أعلن فيه أن الدعم سيوظف لسد العجز في الموازنة وإنفاذ برنامج الدعم المباشر للأسر.



وأكد البدوي أن بلاده لم تضع مبلغا محددا لجمعه في المؤتمر، إلا أنه قطع بوجود مؤشرات تدل على الحصول على ما يكفي لسد عجز الموازنة.



في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة بتنسيق من ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.



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وتأسس "ملتقى أصدقاء السودان" في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي للسودان.



وتطرق البدوي إلى اتفاق لبلاده أعلنه اليوم مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج إصلاح هيكلي في الاقتصاد المحلي، وقال: "توافقنا مع الصندوق على برنامج إصلاح مؤسسي على صعيد الاقتصاد الكلي".



وزاد: "هذا البرنامج سيحكم العلاقة بين الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة".

ومساء الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم لتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه الاقتصادي، والوضع المعيشي للسكان.

وتعاني البلاد من أزمات عدة، أبرزها أزمة نقص الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى مستويات قياسية.

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