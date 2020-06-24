بدعم تركي وقطري.. توزيع 5 آلاف وجبة طعام في إدلب

إدلب/ الخليج 365

بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، وجمعية "قطر الخيرية" بتوزيع وجباته الساخنة للمدنيين المتضررين من الحرب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ويقدم مركز توزيع الطعام التابع للهيئة وجمعية قطر الخيرية، 5 آلاف وجبة ساخنة يوميا على المحتاجين والفارين من هجمات نظام الأسد وداعميه في الخيام بمحافظة إدلب.

وفي تصريح صحفي، الأربعاء، أكد سليم طوسون المسؤول الإعلامي للهيئة في سوريا، أن العديد من الأسر السورية تفتقد إلى المواد الغذائية والأدوات اللازمة للطبخ، مشيرا أنهم سيستمرون في تلبية احتياجات الناس من الطعام.

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وأضاف أن مركز توزيع الطعام، يقدم 5 آلاف وجبة يوميا للمحتاجين، معربا عن امتنانه للجمعية القطرية لدعمها المشروع.

وفي 5 مارس/آذار 2020، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بعد أسبوع من إطلاق تركيا عملية "درع الربيع" بالمنطقة.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.