33 شاحنة مساعدات أممية تتجه إلى إدلب عبر تركيا

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، عن طريق معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

وأوضح المراسل، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات الإنسانية ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.

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