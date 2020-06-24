باجندوح ينتقل لنادي الشباب

أعلن نادي الشباب السعودي، التعاقد بشكل رسمي مع الدولي السعودي، جمال باجندوح قادما من فارازدين الكرواتي.
ولم يعلن النادي السعودي تفاصيل مالية حول الصفقة.
وغرد باجندوح تعليقا على الصفقة بقوله: ”وقعنا مع الليث الأبيض، متحمس للعودة للدوري السعودي، حابب أشكر أبو الوليد ونادي الشباب على الثقة ومتحمس لمقابلة الجميع وأبدأ الموسم القادم“.
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