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باجندوح ينتقل لنادي الشباب

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صحيفة الخليح الالكترونية 0 تبليغ

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أعلن نادي الشباب السعودي، التعاقد بشكل رسمي مع الدولي السعودي، جمال باجندوح قادما من فارازدين الكرواتي.
ولم يعلن النادي السعودي تفاصيل مالية حول الصفقة.

وغرد باجندوح تعليقا على الصفقة بقوله: ”وقعنا مع الليث الأبيض، متحمس للعودة للدوري السعودي، حابب أشكر أبو الوليد ونادي الشباب على الثقة ومتحمس لمقابلة الجميع وأبدأ الموسم القادم“.

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