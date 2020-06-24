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النيابة العامة توجه بالقبض على مواطن أساء لمسئول في منطقة عسير ولإحدى القبائل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة اللفظية الخارجه عن التعاليم السمحه للدين الاسلامي والانظمة المرعيه إلى مسئول في منطقة عسير وإحدى القبائل عبر احد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد صدر أمر بالقبض على المذكور بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه، عملاً بالمادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، واتساقاً مع ما تقتضيه المصلحة العامة لانطواء منشوره على إثارة الكراهية والمساس بالثوابت الوطنية.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بالأخلاق الحسنة واتباع تعاليم الدين الإسلامي السمحة في هذا الخصوص.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي وتلاحمة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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