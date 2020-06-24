شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المصافحة بـ«مجلس عزاء» تتسبب في إصابة خمسة أسر بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه بسبب المصافحة وعدم التباعد الاجتماعي في مجلس عزاء، انتقلت عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لـ5 أسر.

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن بعض أفراد هذه الأسر في حالة حرجة وهم في العناية المركزة.

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وأوضحت الوزارة بأهمية الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد، منعاً لانتقال العدوى من خلال الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين، مع الحفاظ على غسل اليدين بشكل دائم لمدة 40 ثانية، ولبس الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

وكانت الوزارة قد حددت الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتمهم أصحاب داء السكري، والكلى والضغط والسرطان.