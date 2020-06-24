شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: عودة تطبيق أوقات منع دخول الشاحنات بجميع المدن بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور،عن عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/11/7 هـ.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أن تطبيق عودة أوقات المنع ستكون وفقًا للمواعيد المُطبّقة قبل بداية جائحة كورونا.
يذكر أن مرور منطقة الرياض كان قد أعلن سابقًا أن أوقات منع حركة الشاحنات خلال إجازة الصيف 1441 هـ: من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا إلى 11مساءً، أما الجمعة والسبت: من 5 عصرا إلى 11مساءً.
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