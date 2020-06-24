شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بأفريقييْن لتورطهما بالترويج لبيع العملات المزيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضمن المتابعة الأمنية المستمرة لجرائم التزييف والتزوير، عثرت شرطة الرياض على عملات نقدية مزيفة بما يقارب (50,000) ريال سعودي، وما يزيد على (61,000) دولار أمريكي ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات بحوزة زائرينْ من الجنسية الكاميرونية كلاهما في العقد الخامس من العمر.

ووفقًا لتصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فقد أسفرت جهود الشرطة عن ضبط الجانيين الذين ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعثر بمقر إقامتهما بحي الملقا شمال الرياض.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.