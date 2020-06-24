شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تأمر بالقبض على شخص أساء إلى مسؤول بـ«عسير» ولإحدى القبائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة اللفظية الخارجة عن التعاليم السمحة للدين الإسلامي والأنظمة المرعية إلى مسئول في منطقة عسير وإحدى القبائل عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد صدر أمر بالقبض على المذكور بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه، عملاً بالمادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، واتساقاً مع ما تفتضيه المصلحة العامة لانطواء منشوره على إثارة الكراهية والمساس بالثوابت الوطنية.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بالأخلاق الحسنة واتباع تعاليم الدين الإسلامي السمحة في هذا الخصوص.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي وتلاحمة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.