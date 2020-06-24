قطر تعلن عودة 50% من العاملين في القطاع العام والخاص إلى أعمالهم

وأشار مجلس الوزراء القطري، في بيان نقلته صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن قرارات العودة ابتداء من أول يوليو/تموز المقبل.
وقال وزير العدل القطري، والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عيسى بن سعد الجفالي، إن الحكومة توصلت إلى تلك القرارات بعد الإطلاع على آخر مستجدات وتطورات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
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وقررت الحكومة تعديل القرار الذي يقلص عدد الموظفين في القطاع الحكومي، بحيث لا تجاوز 50% من العدد الإجمالي للموظفين، حسب حاجة العمل، على أن يباشر الباقي أعمالهم كما هو معتاد من المنزل عن بعد.
كما أصدرت الحكومة القطرية قرارا بتعديل القرارات السابقة بإيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، بحيث تعود لتقديم 60% من السعة الاستيعابية لتلك المنشآت، مع الاستمرار بتقديم خدمات الطوارئ المعتادة.
وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت أنها بصدد إعادة بناء شبكتها الدولية، حيث أنها في الوقت الحاضر تسيّر رحلات إلى أكثر من 45 وجهة حول العالم.
وكثفت "الخطوط الجوية القطرية" من إجراءات السلامة على متن رحلاتها، بهدف حماية الركاب وطواقم الطيران؛ وأجرت الناقلة الوطنية لدولة قطر حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم.
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