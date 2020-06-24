ذكر ربوح ذلك، لراديو "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن "المملكة المغربية، لا تحترم الحدود المتوارثة من الاستعمار، وقامت باقتحام الأراضي الجزائرية في ما يعرف بحرب الرمال عام 1963".
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وتابع: "وبالتالي، فإن الحديث عن بناء قاعدة عسكرية جزائرية على الحدود مع المغرب أمر طبيعي لدولة تحاول الحفاظ على استقلالها وتقوي أدوات الردع لديها".
وشرعت الجزائر في تشييد قاعدة عسكرية استراتيجية على الحدود الغربية للبلاد، قبالة قاعدة عسكرية مغربية، ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن مصادر خاصة، أن هذا القرار يأتي ردا على قرار الحكومة المغربية، منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، والقاضي بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.
وأشارت وسائل إعلام جزائرية، إلى أن "تشييد قاعدة عسكرية مغربية يظهر مخططا عدائيا واضحا تجاه الجزائر، ويكشف تنفيذ أجندات دولية عدائية ضد استقرار المنطقة"، وبأن قرار الجزائر جاء طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن تشييد القاعدة العسكرية سيكون حماية للحدود والأمن القومي من التهديدات الخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي جزائري: الاستعدادات العسكرية الجزائرية قائمة منذ سنوات لمواجهة أي خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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