بغداد – سبوتنيك. وقال رسول، في بيان، "استنادًا إلى توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة واستكمالًا لسلسلة العمليات النوعية التي نُنفذها في المناطق الوعرة، فقد شرعت قطاعات جهاز مُكافحة الإرهاب فجر اليوم الأربعاء، بضرب معاقل الإرهاب في جبال (قرة جوخ) قرب قضاء مخمور(بمحافظة نينوى شمال العراق) بعملية نوعية مُباغتة تمكن من خلالها أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل 12 إرهابيًا بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي حيث تم توجيه 59 ضربة جوية للكهوف والجحور التي تتحصن بها عصابات داعـش الإرهابية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي العراقي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 مسلحا من "داعش" بعملية نوعية للجيش العراقي... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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