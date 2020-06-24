وقال العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، إن بقاء فيروس كورونا وانتشاره، من المتوقع أن يستمر لفترات طويلة، بحسب صحيفة "عاجل".
وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية، إلى أن "الجهات الصحية تتعامل مع الفيروس وفقا لما يستجد من الممارسات الوقائية".
وأوضح أن تصنيف جائحة كورونا يخضع لمنظمة الصحة العالمية من خلال مستويات التعامل معها كطارئة صحية ثم جائحة، مؤكدا على الجميع ضرورة العودة بحذر.
يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 164 ألفًا و144، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4 آلاف و710؛ ما يرفع الإجمالي إلى 109 آلاف و885، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1346 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تكشف المدة المرتقبة لاستمرار كورونا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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