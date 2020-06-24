وزير سوداني: تنفيذ برنامج صندوق النقد سيمثل دافعا لرفع اسم دولتنا من قائمة الإرهاب

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الخرطوم- سبوتنيك. قال وزير المالية، إبراهيم البدوي، في مؤتمر صحفي: "أجرينا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين الماضيين ونتج عنها اتفاق أعلنه الصندوق الدولي بتنفيذ برنامج (هوم قروم)، سيتم تنفيذه بين 6 أشهر وسنة، لتطبيق مشروعات تنموية بما يؤهل لإعفاء ديون السودان، كما يسمح بتقديم منح للسودان للإصلاح الاقتصادي وتقديم منحة مليار دولار سنوية لتنفيذ مشروعات استثمارية عبر صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي وغيره".

وتابع الوزير "إذا نفذنا برنامج الصندوق الدولي سيكون ذلك دافعا لأمريكا حتى تزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".