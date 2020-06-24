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وتابع الوزير "إذا نفذنا برنامج الصندوق الدولي سيكون ذلك دافعا لأمريكا حتى تزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير سوداني: تنفيذ برنامج صندوق النقد سيمثل دافعا لرفع اسم دولتنا من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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