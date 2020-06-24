ونشر حساب "مشاريع السعودية" في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر التصميم الرائع للمطار، والذي يأخذ بناؤه الرئيسي أبعادا هندسية تشابه إلى حد ما نجمة مشعه في السماء.
ويعتبر مشروع "أمالا" من المشاريع الوطنية الكبرى في السعودية المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودية.
وبحسب تغريدة لحساب المشروع، فإن المطار الذي تعمل الشركة على تنفيذه في محمية الأمير محمد بن سلمان، صمم ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفارهة المرتكزة على الصحة الجسدية والنقاهة والعلاج، في منطقة ساحرة غير مكتشفة في العالم.
وبحسب موقع "سبق" السعودي، فإن المطار من تصميم "فوستر بارتنز" و"إيجز ميدل إيست"، وهو "الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة".
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة فضاء في الصحراء... مطار سعودي في محمية الأمير محمد بن سلمان ... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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