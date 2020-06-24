محلل سياسي: البيان الأمريكي محاولة جديدة لخلق توازنات في الشمال السوري

وتابع شعيب في حديثه مع "راديو سبوتنيك" أن "هذا الأمر يقلق تركيا، خاصة أن الأخيرة معنية بما تسميه الحفاظ على الأمن القومي التركي واستمرار محاربة الأكراد المسلحين، لكن في نهاية المطاف الأمريكي والتركي معتدين على الأراضي السورية".

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وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في إدانة الممارسات التركية، عليها أن تمنع أنقرة من تواجد قواتها في الشمال السوري، ولا تسمح لها بإصال المال والسلاح إلى المليشيات، لكن الحقيقة أن واشنطن تحاول من خلال هذا البيان تحويل الساحة السورية إلى حلبة تصفيات وضغط جديد على تركيا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت الهجمات الإرهابية في سوريا، ودعت إلى تسوية سياسية في البلاد. وفي بيان غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة السورية، أعربت الوزارة عن تعازيها لأسر القتلى والجرحى من المدنيين في سوريا نتيجة الهجوم الإرهابي في تل حلف والغارة الجوية في عين العرب (كوباني).

كما دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى التركيز على تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوردت وسائل إعلام سورية، نبأ مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة بانفجار سيارة مفخخة، في بلدة تل حلف بريف رأس العين في ريف الحسكة.