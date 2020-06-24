وتابع شعيب في حديثه مع "راديو سبوتنيك" أن "هذا الأمر يقلق تركيا، خاصة أن الأخيرة معنية بما تسميه الحفاظ على الأمن القومي التركي واستمرار محاربة الأكراد المسلحين، لكن في نهاية المطاف الأمريكي والتركي معتدين على الأراضي السورية".
© Sputnik . Ilya Pitalev
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت الهجمات الإرهابية في سوريا، ودعت إلى تسوية سياسية في البلاد. وفي بيان غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة السورية، أعربت الوزارة عن تعازيها لأسر القتلى والجرحى من المدنيين في سوريا نتيجة الهجوم الإرهابي في تل حلف والغارة الجوية في عين العرب (كوباني).
كما دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى التركيز على تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأوردت وسائل إعلام سورية، نبأ مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة بانفجار سيارة مفخخة، في بلدة تل حلف بريف رأس العين في ريف الحسكة.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: البيان الأمريكي محاولة جديدة لخلق توازنات في الشمال السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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