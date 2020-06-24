للخريجين الأجانب حق العمل في بريطانيا لعامين

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نصر المجالي: أكد دبلوماسي بريطاني بأن الطلبة الدوليين في الجامعات البريطانية سيتمكنون ابتداء من صيف 2021 من الاستفادة من المسار الجديد للخريجين الجدد من الجامعات البريطانية حيث بإمكانهم البقاء والبحث عن عمل في بريطانيا لمدة عامين.

وأكد مايكل دافنبورت السفير البريطاني لدى دولة الكويت في مقال نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا تتميز بتعليم عالي ذي جودة عالية ومعترف فيه في جميع انحاء العالم مما يمكّن خريجي تلك الجامعات من تحقيق النجاح في حياتهم العملية.

وقال السفير دافنبورت: إن بريطانيا دولة متعددة الثقافات والديانات واللغات، والطلبة الدوليون يساهمون بشكل كبير في اثراء هذه التعددية ومؤسسات التعليم العالي البريطانية تبذل اقصى جهودها للترحيب بالطلبة الدوليين.

وأضاف: تعتبر بريطانيا بما في ذلك الجامعات فيها، مركزا عالميا للعلوم والأبحاث، وإن من الأمثلة على ذلك الأبحاث التي تقوم بها جامعة أكسفورد وكلية امبريال لإيجاد لقاح لمكافحة كوفيد-19 وهذا يدل على القدرات المتميزة للجامعات البريطانية في مجال العلوم والأبحاث، كما ان معظم الجامعات البريطانية لديها ارتباطات بالشركات والصناعات في بريطانيا وحول العالم مما يؤهلها لعمل مشاريع بحثية تتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع.

دراسة أونلاين

ونوه السفير البريطاني لدى الكويت إلى أن الدراسة في بريطانيا متميزة على مستوى العالم وبغض النظر عما إذا كانت الدراسة تتم حضوريا او عن طريق الانترنت "اونلاين" فهناك العديد من الأمثلة المبتكرة والرائعة على التعلم عن بُعد من خلال مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا وتلك المؤسسات تعمل الان على اعداد المواد التعليمية من اجل الفصل الدراسي الصيفي والفصل الدراسي الذي سيبدأ بالخريف.

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وقال إن عملية القبول بالجامعات وأساليب التدريس قد تبدو مختلفة قليلا هذه السنة بسبب التحديات الناتجة عن كوفيد-19 لكن الجامعات البريطانية مستمرة في دعوة الطلبة الدوليين للالتحاق بها حيث نشجعهم على التقدم بطلباتهم وحتى لو لم يستطيعوا السفر لبريطانيا ضمن المواعيد الاعتيادية لالتحاق الطلبة بالجامعات.

الطلاب الكويتيون

وأشار السفير دافنبورت إلى أن اعداد الكويتيين الذين يدرسون في بريطانيا هي أكثر من أي وقت مضى وانا سعيد انه خلال العام الدراسي الذي انتهى مؤخرا قمنا بالترحيب بأكثر من 6000 كويتي في الجامعات والمعاهد البريطانية في مجموعة واسعة من التخصصات حيث أوجه التهنئة الى جميع الخريجين الكويتيين، الذين تخرجوا مؤخرا من الجامعات البريطانية.

وعبر السفير عن سروره الإعلان عن ان مركز التأشيرات البريطانية في الكويت سوف يفتح ابوابه مجددا يوم الاحد 28 يونيو مما يعني ان الوقت مناسب الان للطلبة ان يطلعوا على متطلبات التأشيرات البريطانية ومخاطبة الجامعة التي اختاروها عن متطلبات اثبات اجادة اللغة الإنجليزية والتي يحتاجون لتقديمها الى مراكز التأشيرات.

وأشار إلى أن نسبة قبول طلبات التأشيرات الدراسية البريطانية للطلاب مرتفعة، حيث تمت الموافقة على 98% من طلبات التأشيرات الدراسية البريطانية في العام الماضي.

وفي الختام، قال السفير لدى الكويت: إن الأولوية القصوى لبريطانيا بما في ذلك الجامعات والمعاهد البريطانية هي صحة وسلامة المواطنين البريطانيين والأجانب بما في ذلك الطلبة الدوليين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية حيث تتبع تلك الجامعات والمعاهد الارشادات الحكومية المتعلقة بالصحة والمرتبطة بجائحة كوفيد-19.