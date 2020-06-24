كورونا.. 3 وفيات بالكويت واثنتان في عمان وواحدة بالبحرين

عواصم عربية / الخليج 365
أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان اثنتين، والبحرين حالة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل 3 وفيات و846 إصابة بكورونا، إضافة إلى 505 حالات تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 41 ألفا و879؛ بينها 337 وفاة، و32 ألفا و809 حالات تعاف.
وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، وألف و142 إصابة بكورونا، إضافة إلى شفاء 693 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 33 ألفا و536، من بينها 142 وفاة، و17 ألفا و972 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالة وفاة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 23 ألفا و62، بينها 68 وفاة، و17 ألفا و450 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و384 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 480 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و72 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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